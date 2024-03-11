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​Почти 80 процентов югорчан, имеющих избирательное право, планируют принять участие в президентских выборах

В Югре опубликован финальный предварительный рейтинг кандидатов в президенты

​Почти 80 процентов югорчан, имеющих избирательное право, планируют принять участие в президентских выборах
Фото freepik.com

Почти четыре из пяти югорчан (79 процентов), имеющих избирательное право, собираются принять участие в выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 15-17 марта. Такие данные приводит «Северная консалтинговая медиагруппа» по итогам масштабного исследования. Согласно приведенной информации, еще около 7 процентов опрошенных скорее всего пойдут на выборы, а оставшиеся 8 процентов пока не определились с участием.

Если говорить об последнем перед трехдневным голосованием электоральном рейтинге кандидатов (после 11 марта их публиковать будет нельзя по избирательному законодательству), то они в Югре выглядят следующим образом. 83 процента югорчан предполагают поддержать действующего главу государства Владимира Путина, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, 2,6 процента – за представителя Коммунистической Партии Российской Федерации Николая Харитонова, 1,9 процента – за нового лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, и 1,5 процента – за Владислава Даванкова, которого выдвинула партия «Новые Люди». Пока не определились с выбором 11 процентов потенциальных участников голосования.

Опрос на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проходил по инициативе «Северной консалтинговой медиагруппы» с 1 по 5 марта, в основном – через телефонное интервьюирование респондентов по месту жительства и с использованием территориальной выборки и половозрастных квот. Исследователи опросили 800 человек с возможной погрешностью результатов плюс-минус в 3,46 процента. Югорчан просили ответить на вопросы: «Вы лично примете участие в голосовании на выборах президента России?» и «Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшие выходные, то за кого из кандидатов на эту должность Вы бы проголосовали?»

По приведенным показателям жители Югры несколько в большей степени демонстрируют поддержку Владимиру Путину, чем показывают электоральные рейтинги, публикуемые ВЦИОМ (которые, тем не менее, показывают подавляющее преимущество действующего президента на предстоящих выборах). Наблюдатели объясняют это тем, что глава государства и в целом федеральная власть с большим вниманием относятся к Ханты-Мансийскому автономному округу, который по праву считается стратегическим регионом, обеспечивающим энергетическую безопасность и финансовую устойчивость всей страны. «Это хорошо воспринимается, возникает чувство гордости и сопричастности. Югра в лидерах по таком показателю как уровень жизни. Все это имеет значение, повышает не просто лояльность избирателя, скорее даже повышает активность, – отмечают эксперты, и добавляют, что в целом российское общество консолидировалось вокруг президента и его курса.

Проблема Николая Харитонова, Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова в том, что они практически не вели избирательные кампании. «Конкуренты Владимира Путина как будто сдались – кажется, что кампанию они ведут только на видеоэкранах. Ни громких инициатив, ни визитов в регионы. Причем такую картину я наблюдаю в не только в Тюмени, но и в других городах, включая Москву где только наружная реклама напоминает о выборах. Поэтому в сухом остатке эта кампания напоминает мне кампанию двадцатилетней давности, вторую для Владимира Путина, – отметил тюменский политолог Александр Безделов. – Если и дальше так пойдет, то цифры для оппонентов Путина будут более чем удручающими – вполне верю, что в районе 6 процентов за второе место, что в общем и показывает социология. И не только ВЦИОМа».

Впрочем, другие наблюдатели предполагают, что 6 процентов – это может быть суммарный результат всех троих конкурентов действующего президента, как минимум, в Югре. Но тут многое будет зависеть от того, как кандидаты успеют поработать с «колеблющимися» 11 процентами. «Однако мы видим наружную рекламу, материалы в СМИ в основном декларативного характера и встречи со своим электоратом, с лоялистами, но не широкими массами. То есть они работают на узнаваемость, которая уже высокая у всех троих. Но, находясь в кабинке для голосования, избиратель будет ориентироваться не на знакомую ему фамилию, а на известные ему дела, вклад. До основного дня голосования остается меньше недели, но у самого активного кандидата от оппозиции еще есть шанс побороться за голоса неопределившихся, и попытаться хотя бы продемонстрировать поддержку больше статистической погрешности в 5 процентов», – отмечают эксперты.


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Сегодня в 20:22, просмотров: 121, комментариев: 0
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