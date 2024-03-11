Свыше 14 млн рублей перевел югорчанин мошенникам

В Советском районе полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал 57-летний мужчина. Он перевел на счета мошенников свыше 14 млн рублей, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

В мессенджере мужчине поступило сообщение с аккаунта с фотографией его руководителя. В сообщении говорилось, что в их учреждении произошла утечка информации, в связи с чем с ним свяжется сотрудник силовой службы.

После этого югорчанину позвонил неизвестный, который представился вышеуказанным сотрудником. Он сообщил, что с банковского счета советчанина производятся подозрительные операции. Лжесиловик убедил мужчину никому не рассказывать об этом и действовать в соответствии с его инструкциями. Далее к общению с югорчанином подключился якобы сотрудник банка, который убедил его оформить кредиты и перевести деньги на специальный безопасный счет.

Мужчина на протяжении недели оформлял займы в банках и переводил деньги на различные счета. В общей сложности он отдал мошенникам более 14 млн рублей, из них 2,5 млн личных сбережений и 11,5 млн заемных средств. Позже мужчина рассказал о случившемся супруге и понял, что стал жертвой обмана.