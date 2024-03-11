В Югре зарегистрировали первый региональный бренд

Первым официальным региональным брендом Югры стала таволожная моченая морошка. Это означает, что продукт имеет определенный уровень качества, изготовлен традиционными методами и пользуется хорошей репутацией, рассказали в пресс-службе правительства округа.

«Роспатент уделяет большое внимание работе по сохранению богатейшего культурного наследия нашей страны — выявлению, регистрации, охране и продвижению региональных брендов России. Уверен, регистрация таволожной моченой морошки в качестве географического указания поможет региону в развитии отрасли плодово-ягодных культур и, в целом, положительно скажется на сельском хозяйстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Также это важный инструмент для вывода продукции на новые рынки, инвестиций в местную экономику», — рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов о преимуществах регистрации.

ООО «Ягоды Югры» существует в округе с 2017 года. Компания обладает сертификатом Роскачества как производитель органической дикорастущей продукции. В 2021 году югорские ягодки заняли третье место на национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Гастрономическая находка».