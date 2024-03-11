В Югру возвращается сдача охотминимума

Югорчанам придется сдать экзамен, чтобы получить охотничий билет. Эта мера начнет действовать с 1 сентября 2025 года, сообщает окружной Природнадзор.

«Охотминимум включает в себя: знание требований безопасности при осуществлении охоты; знание ограничений охоты, а также иных параметров охоты, установленных правилами охоты; знание основ биологии диких животных, а также практические навыки безопасного обращения с орудиями охоты, не относящимися в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к охотничьему оружию; навыки ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами», − говорится в публикации.

Пройти проверку охотминимума придется лицам, получающим охотничий билет повторно, если ранее он был аннулирован по основаниям, предусмотренным пунктом первой или третьей части восьмой статьи 21 ФЗ.

Получать знания и навыки можно самостоятельно, но получение практических навыков требуется подтвердить.

Подтверждение могут выдать:

саморегулируемая организация (СРО) объединяющая не менее 250 охотпользователей;

охотпользователь − юрлицо или индивидуальный предприниматель, заключивший охотхозяйственное соглашение;

двое физических лиц, имеющих охотничьи билеты более пяти лет.

После подтверждения навыков соискатель обращается в исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий выдачу охотничьих билетов, где бесплатно проходит тестирование на теоретические знания.