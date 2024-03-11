Три ребенка получили травмы в ДТП за выходные в Югре

В ХМАО за выходные в ДТП пострадали 3 ребенка, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».

Первая авария произошла утром 9 марта на трассе Сургут - Лянтор в Сургутском районе. По предварительным данным, 33-летний водитель Subaru не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota. Травмы получили 43-летний пассажир Subaru и 14-летний пассажир Toyota.

Часом позже в Нижневартовске 49-летний водитель Opel допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi и Hyundai. В аварии пострадал 11-летний пассажир Opel.

В Сургуте в этот же день авария произошла на ул. Энергетиков. 41-летний водитель Hyundai сбил 8-летнего пешехода. Мальчик получил травмы.