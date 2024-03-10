Больше всего владельцев аварийного жилья получили новые квартиры в Югре

Югра заняла лидирующие позиции в деле расселения аварийного жилья. Данные накануне опубликовало правительство региона. Согласно им, в Югре расселено 761,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья; на втором месте Якутия с 731,7 тысячи, на третьем — Пермский край с 658,4 тысячи квадратов.

«Фонд развития территорий активно занимается вопросом переселения граждан из аварийного жилья, — объясняют успех в окружном правительстве. — В 2024 году на эти цели в регионы было перечислено 4,5 миллиарда рублей. С 2019 года аварийный жилой фонд в стране сократился на 11,4 миллиона квадратных метров».

Напомним, что данная работа идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».