Похолодание до -37 градусов ожидается в ближайшие дни в ХМАО

В ближайшие дни в Югре похолодает до -30-37 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 10 марта, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -12-17 градусов, на северо-западе -31-36. Днем столбик термометра покажет -12-17 градусов, местами на востоке до -4. Ветер северо-восточный.

В понедельник, 11 марта, ожидается переменная облачность и небольшой снег местами. Ночью подморозит до -25-30 градусов, местами на севере до -37. Днем ожидается -12-17 градусов, местами на востоке до -5. Ветер северный.

Во вторник, 12 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег местами. Температура воздуха ночью составит -25-30 градусов, местами на севере -32-37. Днем ожидается -12-17 градусов, местами до -7. Ветер подует с севера.