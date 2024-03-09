Два человека погибли в ДТП в Нефтеюганском районе, прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Нефтеюганском районе. На 606 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным региональной Госавтоинспекции, 66-летний водитель «Нивы Шевроле» допустил столкновение при попытке обгона. Его автомобиль врезался в попутно двигающийся SHACMAN и встречный «МАЗ». После этого «МАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Камазом». Оба грузовика загорелись. Водитель и пассажир автомобиля «МАЗ» скончались на месте происшествия.