На «Барсовой горе» построят выставочный комплекс с фондохранилищем и реставрационной зоной. Открытие запланировано на 2025 год, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Двухэтажное здание в стиле экоминимализма возведут в ближайшие два года. Корпус станет центральным объектом уникального музейно-туристического комплекса в Сургутском районе», - сказано в сообщении.

В этом году на «Барсовой горе» появятся еще три новые локации: закрытый палеонтологический раскоп с полноразмерной копией мамонтенка, реконструкция городища эпохи палеометалла, кинотеатр с интерактивной зоной.

Урочище «Барсова Гора» — природно-археологический парк рядом с поселком Барсово в нескольких километрах к западу от Сургута. С 2021 года там обустроили почти полсотни локаций, 13 арт-объектов и увеличили протяженность маршрута «ЧелоВечность».