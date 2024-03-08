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​Югорчане стали тратить больше времени на фильмы и сериалы

Популярность онлайн-кинотеатров в Югре растет

​Югорчане стали тратить больше времени на фильмы и сериалы
Фото: Д.Павленко

Популярность онлайн-кинотеатров в Югре растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Рост трафика на START и Wink, где состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в декабре приблизился к 80% в сравнении с ноябрем. В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

В 2023 году абоненты из Югры потратили на российские онлайн-кинотеатры на 21% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так, по итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 11% в сравнении с предыдущим месяцем и на 79% в декабре.

Основное ядро аудитории видеосервисов в округе составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 57% посетителей. Второе и третье место между собой делят абоненты 35-45 лет и зумеры (17-25 лет) — 22% и 20% соответственно. Мужчины составляют почти две трети от всей аудитории стримингов, они потребляют 64% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.

Югорчанки чаще выбирали контент на «Иви» и «Смотрим.ru», где доля женской аудитории составила 39% и 38% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (65%).

Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия. Югра на 20 месте в рейтинге.

По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы – их аудитория увеличилась в 5 раз.

Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.


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08 марта в 13:59, просмотров: 746, комментариев: 0
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