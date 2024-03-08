Уже каждый четвертый топ-менеджер в ХМАО – дама

Накануне 8 марта аналитики МегаФона изучили обезличенные данные клиентов корпоративного сегмента и выяснили любопытные тенденции. Если в прошлом году руководящие должности в югорских компаниях и предприятиях занимали 79% мужчин и 21% женщин, то в 2024 соотношение изменилось на 6% в пользу представительниц прекрасного пола. В этом году они занимают 27% ведущих должностей. Это самый высокий показатель в УрФО. В целом по стране, по данным аналитического центра НАФИ, в 2023 году индекс деловой активности женщин достиг максимального значения за всю историю измерений и достиг 73,7 п. п.

У руководителей разного уровня становится все больше цифровых инструментов для управления компаниями, что повышает эффективность и облегчает работу. Они с каждым годом активнее ими пользуются, а доля проникновения этих сервисов ежегодно растет. При этом решения, которые охотнее всего применяют в своей работе мужчины и женщины, несколько отличаются. Например, мужская часть топ менеджмента предпочитает работу с сервисами интернета вещей, облачных решений, уделяют большее внимание кибербезопасности. Бизнес-леди, в свою очередь, активнее применяют цифровые и онлайн-партнерства, а также интересуются инструментами для привлечения покупателей.