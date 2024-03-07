На югорчанку завели уголовное дело за покупку поддельных прав

Против жительницы Урая возбудили уголовное дело за покупку поддельного водительского удостоверения. Ей грозит лишение свободы на срок до 1 года, сообщает пресс-служба ОМВД по Советскому району.

В феврале 44-летняя женщина обратилась в полицию для постановки на учет купленного автомобиля. При проверке ее прав полицейские обнаружили, что документ поддельный.

«При проверке по базам учета предоставленного на имя женщины водительского удостоверения установлено, что документ выдавался на имя другой гражданки, сам бланк водительского удостоверения имеет признаки подделки», - отметили в пресс-службе полиции.

Женщина признала вину. Она объяснила, что не смогла сдать экзамены в ГИБДД, и купила водительское удостоверение по объявлению в Интернете.