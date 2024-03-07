Енотовидную собаку повстречали югорчане на месторождении

Нефтяникам в Югре попался дикий зверь – правда, совсем не страшный. Интересная встреча произошла на Эргинском месторождении. Увидев животное, люди не сдержали удивления: за кадром слышен возглас «Неужели это собака?». Кадрами своей встречи югорчане поделились в социальных сетях.

Зверек своим внешним видом действительно больше напоминает енота, поэтому и зовут его соответствующе – енотовидная собака. Сейчас у этих животных как раз период пробуждения от спячки. Кстати, это единственный представитель семейства псовых, который проводит зимние месяцы, погрузившись в сон.