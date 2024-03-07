Свыше 500 активностей пройдет в ХМАО в честь 8 Марта

В ХМАО пройдет свыше 500 активностей в честь праздника 8 Марта. В городах и районах состоятся акции, мастер-классы, флэшмобы и концерты, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Так, жительницам Урая будут дарить на улице тюльпаны и открытки с изображением женщин, внесших вклад в науку, искусство и спорт. Также в городе пройдут открытые первенства по гандболу и биатлону.

В Ханты-Мансийске состоится концерт «Имя. Любимое. Твое». Музыканты исполнят произведения, посвященные женским именам. Жители Югорска присоединятся к челленджу «Только наши!». Они запишут короткие видеоролики, где за 8 секунд произнесут 8 комплиментов женщинам России.

Лангепас 8 марта организует на катке центральной площади спортивную эстафету «А ну-ка, девушки!». А в Радужном наградят победительниц ежегодного конкурса «Женщина года».