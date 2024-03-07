В Югре из-за невнимательности водителей пострадали два пешехода

Накануне, 6 марта, в Югре пострадали два пешехода. Первый случай произошел в городе Покачи. Об этом сообщили сотрудники Госавтоинспекции Югры в своей телеграм-канале.

«6 марта 2024 года около 13:10 на улице Мира в городе Покачи, 68-летний водитель «Газ», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении девятилетней девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказали в сообщении.

Второй инцидент случился в Сургуте. В ДТП пострадала молодая девушка.

«В эти же сутки, на проспекте Набережный в городе Сургут, 40-летний водитель «Ваз» совершил наезд на 19-летнюю девушку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости», — добавили в сообщении.

В результате двух автоаварий пешеходы получили травмы.