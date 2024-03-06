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​Югра готова к общественному наблюдению за выборами президента

Общественные наблюдатели Югры готовы работать на главных выборах года

​Югра готова к общественному наблюдению за выборами президента
Фото freepik.com

На пресс-конференции в региональном информационном центре «Югра» представители Общественной палаты автономного округа и ассоциации «Независимый общественный мониторинг» поделились деталями подготовки к предстоящим президентским выборам. По словам председателя Общественной палаты Югры и руководителя регионального общественного штаба по наблюдению Алсу Магановой, подготовка корпуса независимых наблюдателей уже завершена.

«До начала голосования на выборах президента осталось 10 дней. Это масштабное событие не только для нас, но и для всего мира в целом. Очень радует, что большой объем работы уже выполнен Региональным общественным штабом по наблюдению за выборами в Югре, подготовлен большой пул общественных наблюдателей. Это компетентные люди, готовые работать на протяжении всех трех дней голосования, а также следить за процессом подсчета голосов, подведением итогов», – отметила Алсу Маганова.

Среди основных задач общественных наблюдателей – контроль за честным и прозрачным подсчетом голосов и обеспечение законности на всех этапах выборного процесса. Алсу Маганова подчеркнула, что наряду с региональным общественным штабом, в мониторинге примут участие и эксперты, готовые предоставить независимую оценку проведения выборов.

Эксперт штаба и представитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко оценил роль общественного наблюдения как критически важную для обеспечения доверия граждан к избирательному процессу. Он напомнил о значении выборов главы государства как важнейшего события 2024 года и подчеркнул, что общественное наблюдение успешно внедряется в России.

В рамках подготовки к выборам, с 12 января по 17 февраля, 15 преподавателей общественного штаба Югры обучили 2 562 наблюдателя. Они получили знания не только о юридических аспектах избирательного права, но и о методах эффективного реагирования на возможные нарушения.

Также в дни голосования в Государственной библиотеке Югры Ханты-Мансийска будет работать Центр общественного наблюдения за выборами.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 101, комментариев: 0
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