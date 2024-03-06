Почти 7 тысяч бутылок поддельного алкоголя нашли полицейские у жителя Барсово

В Барсово полицейские обнаружили склад, где хранились почти 7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Против владельца спиртных напитков возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«25-летний местный житель, действуя в составе неустановленной группы лиц по предварительному сговору, приобрел и хранил спиртосодержащую продукцию на общую сумму более 1 миллиона рублей на одном из складов поселка с целью дальнейшей реализации», - рассказали в пресс-службе.

Полицейские изъяли 6859 бутылок общим объемом 3 447,5 л алкогольной продукции. Анализ показал, что это спиртосодержащая жидкость на основе этилового спирта.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о приобретении с целью сбыта немаркированного алкоголя в особо крупном размере. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.