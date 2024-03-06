Коммунальщики выплатят 200 тысяч рублей упавшему в колодец подростку

Суд Сургутского района обязал коммунальщиков выплатить 200 тысяч рублей упавшему в колодец ребенку. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в поселке Солнечный. Во время прогулки 14-летний подросток наступил на крышку канализационного люка, которая сломалась. Мальчик упал в колодец, получив травмы средней степени тяжести.

В прокуратуре установили, что обслуживанием колодца занимался МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1». Прокурор внес представление в адрес руководителя предприятия, виновного специалиста привлекли к дисциплинарной ответственности. Сотрудники предприятия заменили крышку колодца.

«Кроме того, прокурор в интересах ребенка обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу мальчика денежные средства в размере 200 тыс. рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.