Югорских школьников отправят на дистант из-за трехдневных выборов президента

В ХМАО учащиеся школ, на территории которых находятся избирательные участки, 15 и 16 марта будут учиться дистанционно. Это связано с проведением трехдневных выборов президента, сообщил руководитель регионального департамента образования Алексей Дренин.

«Занятия у школьников не отменят. Образовательные учреждения, где есть избирательные участки расположены, будут переведены на дистант в связи с обеспечением мер безопасности», — сказал Алексей Дренин Muksun.fm.

Образовательные учреждения, где нет избирательных участков, будут работать в обычном формате.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать можно будет за одного из четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина, который избирался главой государства в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах, эти выборы станут пятыми.