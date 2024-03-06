Губернатор Югры провела лекцию для участников Всемирного фестиваля молодежи

На площадке федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Сочи губернатор Югры Наталья Комарова провела лекцию для молодежи со всего мира. В рамках Всемирного фестиваля молодежи, проходящего с 1 по 7 марта по инициативе президента России для поддержки международного диалога, глава региона выступила с темой: «Увидеть Югру – влюбиться в Россию».

«Югра – регион, где мегаполисы, современные технологии соседствуют с родовыми угодьями, традиционным укладом ханты, манси, лесных ненцев. С их культурой, традициями, образом жизни можно познакомиться в современных музеях, на 22 этностойбищах, – рассказала Наталья Комарова. – За короткий по историческим меркам период Югра стала одним из энергетических, экономических центров страны, мира. Здесь добыто более 12 миллиардов тонн нефти. В 2025 году нефтяники добудут 13-миллиардную тонну нефти».

Особое внимание было уделено экологии, культурному и спортивному развитию автономного округа. Губернатор подчеркнула важность сохранения природы и национальных традиций, рассказала о мерах по охране окружающей среды и развитию социального предпринимательства и волонтерства в регионе.

«Югра входит в число регионов-лидеров по качеству жизни. Как мировой стандарт создали 77 IT-стойбищ – высокоскоростной интернет есть в самых отдаленных уголках региона. Жителям доступна высокотехнологичная медицинская помощь, работают 17 специализированных медицинских центров, продолжительность жизни – 75 лет», – отметила глава Югры.

Наталья Комарова также обратилась к вопросам глобального взаимодействия в сфере экологии, образования и культуры, отметив, что Югра активно внедряет наукоемкие проекты и стремится к международному сотрудничеству в данных областях. И, разумеется, пригласила всех желающих посетить регион.

«Югра – это то место, где любители активного отдыха и экстремальных видов спорта найдут возможность заняться сезонной охотой и рыбалкой, сплавиться по рекам, участвовать в экспедициях на квадроциклах и мотоциклах, пеших походах, покататься на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках, национальных охотничьих лыжах, сноуборде, кайтинге, совершить восхождение на самую высокую гору Приполярного Урала – Народную, посетить штольни «ДоДо», где осуществляется добыча молочно-белого кварца у подножья горы Неройка. О Югре, ее достижениях можно говорить бесконечно», – резюмировала Наталья Комарова.

Лекция вызвала большой интерес среди участников фестиваля, многие из которых задавали вопросы о возможностях для молодежи и перспективах развития в Югре. В завершение выступления был объявлен победитель викторины о регионе – молодой человек из Ирландии. Он получил приглашение на Международный фестиваль кинодебютов XXII «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске.