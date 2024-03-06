Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре снизилась на 13% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО снизилась за неделю на 13,4%. Это ниже эпидемиоческого порога на 29,4%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 33%, Нижневартовск – 11,9%, Нефтеюганск – 10,1%. Рост заболеваемости отмечается в 8-ми муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в г. Урае, г. Югорске и Березовском районе», - сказано в сообщении.

В Ханты-Мансийске заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже, чем на предыдущей неделе, на 18% и ниже эпидемического порога на 80%.

В России в целом заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю выросла на 5,6%. Среднероссийский показатель превышен в 52 регионах.