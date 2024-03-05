Проверка системы оповещения пройдет в ХМАО 6 марта

В ХМАО 6 марта проверят региональную систему оповещения. Сирены включат с 10:40 до 10:44, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения. Граждан автономного округа просят сохранять спокойствие», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверка системы оповещения населения проходит ежегодно для поддержания в постоянной готовности.

Телефон для справок – «112».