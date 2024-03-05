В ХМАО на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень образовалась огромная пробка. Видео с места опубликовал в ВК один из водителей, оказавшихся в заторе. По его словам, трассу закрыли на два часа, водители стоят в пробке в четыре ряда.

«Обстановка на трассе в сторону Тюмени, стоим от Нефтеюганска уже. Видео снимаю в Сентябрьском. Трассу перекрыли на два часа», — рассказал автор видео, опубликованного в паблике «Местоположение ДПС Сургут».

Трассу Ханты-Мансийск — Тюмень перекрыли из-за погодных условий, сообщили в ГИБДД ХМАО. С 643-го по 699-й км ввели ограничение для движения всех видов транспорта в оба направления. С 643-го по 542-й км - в направлении Тюмени. По данным ведомства, ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние.