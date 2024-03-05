Четверо подростков из Нягани стреляли из пневматического оружия в автобус с пассажирами

В Нягани подростки обстреляли из пневматического оружия в автобус с пассажирами. При происшествии никто не пострадал, однако общественный транспорт полностью подлежит замене, рассказал мэр города Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

«Хочу обратить внимание на эту ситуацию именно взрослых. Водители автобусов заметили хулиганов давно. Начиная с 13 февраля, ребята неоднократно бросали в автобусы ледяные глыбы, оставляя на корпусах мелкие сколы и царапины – это является причинением ущерба. Через социальные сети и мессенджеры перевозчик пытался донести до няганцев информацию о нарастающем конфликте и решить проблему мирным путем, но его инициатива была проигнорирована. Если бы родители вовремя пресекли шалости своих детей, случившегося могло не произойти», − рассказал глава города.

Правоохранители выяснят, откуда у детей оружие. Виновные будут наказаны. Скорее всего их поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Напоминаем, ранее суд выписал штраф жителю Нефтеюганска после стрельбы в воздух из охолощенного пистолета на свадьбе.