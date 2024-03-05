Женитьба оказалась самым безрассудным поступком для мужчин Югры

25 процентов мужчин их Югры заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины. В жизни 17 процентов опрошенных и вовсе не было любовных безрассудств, сообщает сервис SuperJob.

«Семь процентов мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой. Пять процентов опрошенных считают безумием со своей стороны признание в любви. Такое же количество ради женщины решились на переезд. По три процента голосов набрали такие безумные поступки как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Еще два процента утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине», − говорится в результатах опроса.

Один из 100 мужчин ради любимой брал кредиты. Также лишь единицы прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены. Еще один процент назвал безрассудством развод с женой ради любовницы.

Среди других неординарных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.