Два человека пострадали в ДТП в Октябрьском районе Югры из-за пьяного водителя

Накануне, 4 марта, на югорской автодороге «Октябрьское − Андра» произошла авария с пострадавшими из-за пьяного водителя. Виновника ДТП занесло на «встречку», где он и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 22:30 на 7 км автодороги «Октябрьское − Андра» Октябрьского района, 41-летний водитель «Audi», по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил занос автомобиля на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Daewoo», − говорится в публикации.

В результате ДТП 28-летний водитель Daewoo и его 62-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три аварии, в которых четыре человека получили травмы.