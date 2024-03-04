В уголовном деле экс-главы отдела Роспотребнадзора в ХМАО выявили новые эпизоды

Следователи выявили новые факты преступной деятельности бывшего начальника отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району Александра Щербакова. Об этом сообщает телеграм-канал «СК России по ХМАО-Югре».

«По данным следствия, обвиняемый получил от руководителя предприятия сферы ЖКХ взятку в виде двух настенных кондиционеров за согласование документации, то есть за совершение действий, входящих в его должностные обязанности», - сказано в сообщении.

Также Щербакова обвиняют в получении взяток от представителя сети частных детских садов. По версии следствия, он не проводил проверки дошкольных учреждений за ежемесячное вознаграждение в 50 тысяч рублей. Всего он получил свыше 2 млн рублей. Кроме того, экс-глава отдела Роспотребнадзора обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Уголовное дело против Александра Щербакова возбудили в ноябре прошлого года. В ходе расследования сотрудники СК выявили несколько новых коррупционных фактов. Обвиняемый с осени находится под стражей.