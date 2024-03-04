Югорчане ищут без вести пропавшую девушку из поселка Нижнесортымский

В поселке Нижнесортымский пропала 18-летняя Райхона Томаштова. В воскресение, 3 марта, в 14:05 часов девушка ушла из дома и перестала выходить на связь, сообщил Вестник со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Сургутскому району.

«В отделе полиции №2 устанавливается местонахождение Райхоны Томаштовой 2005 года рождения», — сказали в ведомстве.

Позже в поселковом чате появились подробности произошедшего, добавляет издание. Одна из местных жительниц опубликовала маршрут Райхоны — она двигалась до местного пункта выдачи заказов «Wildberries». Югорчане предположили, что девушку могли украсть в качестве невесты и предложили свою помощь в ее поиске.

Пропавшая девушка была одета в короткую болоньевую куртку черного цвета с белым капюшоном, синие джинсы, черную вязаную шапку и высокие сапоги на платформе. В списке примет: карие глаза, черные волосы ниже плеч, худощавое телосложение, рост 155 сантиметров.