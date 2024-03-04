Прокуратура наказала Utair за оставшегося за бортом пассажира

Сургутская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании Utair за оказание услуг ненадлежащего качества. Причиной стал инцидент в аэропорту города Минеральные Воды.

В начале февраля одному из пассажиров не хватило места в салоне эконом-класса на рейсе Минеральные Воды - Москва. Это произошло из-за того, что самолет из-за технической неисправности заменили на воздушное судно меньшей вместимости.

«В связи с невозможностью предоставить место на борту воздушного судна пассажиру отказано в перевозке. Денежные средства за неиспользованный билет в размере возвращены авиакомпанией пассажиру в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В адрес гендиректора авиакомпании внесли представление. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.