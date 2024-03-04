Жительницы Югры рассказали о самых желанным подарках на 8 Марта

Самыми желанными подарками жительниц Югры оказались цветы, путешествия и деньги. Не нужны знаки внимания лишь трем процентам женщин округа, сообщает сервис SuperJob.

«Самый желанный подарок на 8 Марта — цветы, о букетах мечтают 3 из 10 жительниц Югры. На втором месте — путешествия (13% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 8% мечтают о драгоценностях. 6% — о девайсах и гаджетах», − говорится в сообщении.

Между тем чаще всего женщины получают на 8 Марта в подарок цветы − 51 процентов опрошенных. Также местным жительницам дарят конфеты, парфюмерию, косметику и деньги. При этом без знаков внимания остается каждая седьмая.