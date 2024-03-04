Уровень безработицы в ХМАО не превышает 2%

В Югре отметили снижение уровня безработицы − 1,8%. В 2023 году житель округа в среднем искал работу 3,5 месяцев, говорится в исследовании РИА Новости.

«Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года в России составил 2,9 процента, что на 0,8 процентных пунктов ниже, чем годом ранее. Безработица снизилась в 79 регионах, в четырех — не изменилась, а выросла всего в двух», − говорится в материале.

В топ-10 по низкой безработице также попали Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Москва, Красноярский край, Новгородская и Оренбургская области.

Напоминаем, ранее в Сургутском районе зафиксировали исторический минимум по этому показателю.