Непогода надвигается на ХМАО: в МЧС выпустили обращение

В северо-западных районах ХМАО в понедельник, 4 марта, ожидается непогода. Сильный снег и ветер прогнозируются в Нягани, Березовском и Октябрьском районах, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасатели дали рекомендации:

плотно закрыть окна в домах;

не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;

по возможности остаться дома.

Если обильные осадки застали вас в автомобиле на дороге, то следует съехать на обочину, остановиться, включить аварийные огни и переждать снегопад.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по номерам экстренных служб 112, 101.