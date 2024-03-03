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В Нижневартовске школьницу выгнали на улицу без верхней одежды

Бастрыкин заинтересовался инцидентом с югорской школьницей, которую выставили на улицу без куртки

В Нижневартовске школьницу выгнали на улицу без верхней одежды
Фото: СУ СКР по ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию из соцсетей о школьнице из Нижневартовска, которую вынудили идти домой без верхней одежды. В гардеробе учебного заведения девочка обнаружила, что ее куртка пропала. Сотрудники школьнице не помогли, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«Сотрудники учреждения на ее обращение должным образом не отреагировали, родителей о происшествии не проинформировали и вынудили несовершеннолетнюю покинуть учебное заведение. В результате она добиралась домой без верхней одежды и ключей от дома в условиях крайне низкой температуры воздуха», — сказано в сообщении.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 103, комментариев: 0
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