Югру и Ямал признали самыми пьющими регионами УрФО

На долю одного жителя ХМАО в 2023 году пришлось 7,7 л крепкого алкоголя. По этому показателю округ занял третье место среди регионов УрФО, пишет «Сургутский снегирь» со ссылкой на телеграм-канал «Глав. Индекс».

Самым пьющим регионом Урала по итогам прошлого года стал Ямал, где на одного жителя пришлось 10,3 л крепкого алкоголя. На второй строчке оказалась Свердловская область с показателем 8,1 л. Меньше всего в 2023 году пили в Курганской области: один житель там в среднем употребил почти 6 л крепких напитков.

В целом по стране розничные продажи крепких спиртных напитков в 2023 году выросли на 3,6%, - до рекордных 7,2 литра на душу населения, отмечает «Глав. Индекс».