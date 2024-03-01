На автодороге «Югра» произошло смертельное ДТП из-за обгона

Накануне, 29 февраля, на автодороге «Югра» Советского района произошла авария, в которой погиб 40-летний водитель без прав. Мужчина пострадал из-за неудачного обгона, сообщают в Госавтоинспекции Югры.

«Около 21:05 на 406 км автодороги «Югра» Советского района 40-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, при завершении маневра «обгон», выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Foton» и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель Nissan погиб. Впоследствии установлено, что он не имел права на управление транспортными средствами», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб, еще один − получил травмы.