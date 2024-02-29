Творческий проект «квАРТирник» стартовал в Сургутском районе

В Сургутском районе стартовал ежегодный творческий проект «квАРТирник на районе». Мероприятия пройдут во всех действующих молодежных центрах муниципалитета, сообщает телеграм-канал районной администрации.

«Участникам необходимо подготовить творческую программу: написать сценарий, продумать ход мероприятия и подготовить несколько творческих номеров в разных направлениях», - сказано в сообщении.

Квартирники будут проходить в конце каждого сезона года: в феврале, мае, августе и ноябре. Участники проекта изучат основы современного искусства, смогут развить креативность, фантазию и творчество.