В Пыть-Яхе завершили расследование по смерти рабочего под грудой цемента

В Пыть-Яхе завершили расследование уголовного дела по смерти рабочего на стройке. В инциденте обвиняют бригадира, который не разъяснил правила безопасности. Напоминаем, что на мужчину обрушился штабель с цементными мешками и придавил его насмерть, сообщает СУ СК России по ХМАО.

«Следствием установлено, что в ночь с 11 на 12 октября 2023 обвиняемый, нарушил правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, поручив сотрудникам произвести разгрузочные работы мешков с цементом, при этом предварительно не указав порядок выполнения работ и в последующем не проконтролировав правильность складирования мешков. В результате допущенных нарушений, произошло самопроизвольное падение штабеля с мешками с цементом на работника, который скончался на месте происшествия», — указали в сообщении.

Обвиняемый признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд на рассмотрение.