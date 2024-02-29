Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО ниже эпидпорога на 28%

В Югре заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась за неделю на 12,1%. Это ниже эпидемического порога на 28,3%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Большую часть заболевших в регионе составляют дети до 15 лет.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 39,9%, Нижневартовск – 10,3%, Нефтеюганск – 9,7%. Рост заболеваемости отмечается в двух муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в Сургутском районе и Урае», - сказано в сообщении.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за прошедшую неделю снизилась на 18%. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зафиксировали в 44 субъектах.