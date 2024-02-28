В Югре изменился график выплат пособий и пенсий в марте из-за праздничных и выходных дней

Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в марте 2024 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

1 марта 2024 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

5 марта — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

7 марта — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям

5, 7, 18, 22 марта через кредитные организации гражданам придет пенсия.

Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4 по 30 число в зависимости от графика почтового отделения.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Информация предоставлена пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре