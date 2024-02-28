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​Январь обогнал декабрь по числу совершенных в ХМАО IT-преступлений

289 югорчан пострадали от действий онлайн-мошенников в январе

​Январь обогнал декабрь по числу совершенных в ХМАО IT-преступлений
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО в январе 2024 года специалисты зафиксировали на 48 IT-преступлений больше, чем в декабре 2023-го. Пострадавшие суммарно потеряли почти 86 млн рублей, сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

«Число жителей Югры, пострадавших от действий преступников, выросло с 398 до 489 человек. Размер материального ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 85,9 млн рублей», - сказано в сообщении.

Специалисты назвали основные виды дистанционных хищений:

Звонок сотрудника банка, рекомендующего под предлогом пресечения несанкционированного оформления кредита оформить встречный кредит и направить средства на указанный мошенником счет.

Под предлогом заработка путем инвестиционных вложений предлагается перевести деньги с личных счетов на указанный мошенником счет.

Внесение предоплаты при совершении сделки по приобретению товаров (услуг) на сайтах.

Заем денежных средств «родственнику, знакомому» посредством отправления сообщений.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 57, комментариев: 0
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