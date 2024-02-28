В Нягани в аварийном деревянном доме обрушились балконы

В Нягани обрушились балконы деревянного аварийного двухэтажного дома, расположенного на ул. Интернациональной, 79. Произошедшее сняли на видео местные жители. В администрации города объяснили инцидент большой снеговой нагрузки.

«В экстренном порядке главой города Иваном Ямашевым было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с профильными службами. На место происшествия выехала оперативная группа, которая в ходе обследования установила возможность дальнейшей эксплуатации здания при условии проведения ряда ремонтных работ», — сказано в группе администрации в ВК.

По данным чиновников, управляющая компания выполнила все самые необходимые работы в течение дня. Жителям дома предложили переселиться в помещения маневренного фонда, но желающих не нашлось.

Многоквартирный дом на Интернациональной, 79, где произошло обрушение балконов, в списке очередности аварийных домов Нягани числится под номером 53, уточняет Ugra-news.