Семьи Югры могут поучаствовать в конкурсе

Конкурс «Семья – основа государства» в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие». Организатор конкурса Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приглашаем к участию семьи по одной из номинаций:

1. «Сила семьи» – принимают участие семьи, имеющие опыт в преодолении трудностей и взаимной поддержки в период участия члена семьи в специальной военной операции;

2. «Большая семья – сильная Югра» – принимают участие многодетные семьи, владеющие уникальными подходами к многодетному воспитанию как источнику радости и вдохновения; «Семья с неограниченными возможностями» – принимают участие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Семьи на конкурс представляют работу, раскрывающую особенности создания условий для наиболее полной адаптации детей с ОВЗ к жизни в обществе, раскрытия их способностей в различных сферах деятельности;

3. «Делай добро – делай, как я!» – принимают участие семьи, участвующие в добровольческом (волонтерском) движении, являющиеся примером формирования в семье активной социальной позиции;

4. «Единство семьи – единство народа» – принимают участие многонациональные семьи, соблюдающие и сохраняющие ценности, объединяющие семью.

5. «Семья – хранитель традиций» – принимают участие семьи, имеющие семейные традиции, которыми они занимаются всей семьей профессионально или любительски, а также семьи, составляющие профессиональные династии.

Конкурс проводится в три этапа:

1 этап (заявительный) – с 19 февраля по 29 марта 2024 года: прием документов и материалов;

2 этап (оценочный) – с 8 апреля по 19 апреля 2024 года: экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией и определение победителей и призеров Конкурса;

3 этап – с 29 апреля по 24 мая 2024 года: подведение итогов, награждение победителей и призеров Конкурса.

Заявка и конкурсные материалы направляются не позднее 24 марта 2024 года на электронный адрес concurs86@mail.ru 3 c пометкой «Семья – основа государства» 2024 или лично участником Конкурса на электронном носителе по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 3/1, кабинет 305, тел. 8 (3462) 55-05-58 (доб 190).

Обращаем внимание, что подтверждением получения документов организаторами Конкурса является электронное уведомление о регистрации заявки и конкурсных материалов.

С положением и формой заявки можно ознакомиться на сайте.