Строительство нового моста через реку Нарым-Еган в Югре должны завершить в ноябре 2024 года

В Нижневартовском районе Югры началось строительство моста через реку Нарым-Еган. Новый объект находится на 19 километре автодороги Обход в Радужном. Прежний мост был в предаварийном состоянии и давно нуждался в реконструкции, отметили в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«Строительно-монтажные работы начались в январе текущего года. В настоящее время подрядчик подготавливает объект: расчищает местность от кустарника и завозит материалы на площадку. Производится изготовление свай, ригелей временного моста», − говорится в сообщении.

По условиям контракта строительство моста должны завершить в ноябре 2024 года. Гарантия на устранение дефектов − восемь лет.

Подчеркнем, что также строительно-монтажные работы ведутся на км 30-м километре дороги «Радужный – пгт. Новоаганск» на мостовом переходе через реку Ампута Нижневартовского района.