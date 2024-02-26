Югра находится в списке лидеров по доступности бензина

Югра вошла в топ российского рейтинга по доступности бензина за январь 2024 года. В округе цены на бензин увеличились до 11,3 процентов. Местные жители на свои среднемесячные зарплаты могут купить в месяц 1 863 литра АИ-92, сообщили эксперты РИА Новости.

«Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 47,14 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Республике Коми, до 66,19 рубля за литр в Магаданской области», — указали в сообщении.

Самая доступная цена на бензин оказалась в Ямало-Ненецкий автономный округе (48,42 рубля за литр), Москве (50,98 рубля), Чукотском автономном округе (63 рубля), Ненецком автономном округе (51,50 рубля), Югре (49,62 рубля).