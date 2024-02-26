Власти Югры выделили дополнительные деньги на строительство медицинских учреждений Сургута

На строительство станции скорой помощи, переливания крови в Сургуте выделили дополнительные средства. Об этом стало известно на заседании окружного правительства.

«Одобрены изменения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В частности, обеспечивается дополнительное финансирование сноса аварийного жилья и переселение граждан (1,5 млрд рублей), строительства станции скорой помощи, переливания крови в Сургуте, стационара в Урае, других объектов здравоохранения; открыто финансирование на создание университетского корпуса в составе инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово и ряд других направлений», − говорится в публикации губернатора Югры Натальи Комаровой.

Напоминаем, в декабре 2024 года планируется завершение строительства нового здания станции скорой медицинской помощи в 31А микрорайоне Сургута. Новая станция позволит сократить в два раза время доезда на вызовы для жителей микрорайонов 30, 31Б, 32, 33, 34, 20, 20А, 19, 18.