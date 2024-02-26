В ХМАО произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими

Накануне, 24 февраля, в Ханты-Мансийском районе на 115 километре автодороги «Иртыш» столкнулись две легковушки. По предварительным данным, один из водителей выехал на «встречку», сообщили сотрудники Госавтоинспекция Югры.

«30-летний водитель «Kia» выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен», где допустил столкновение с транспортным средством «Renault». В результате автоаварии оба водителя и 48-летний пассажир «Renault» получили травмы», — добавили в сообщении.

За прошедшие выходные на дорогах округа сотрудники Госавтоинспекции:

— зарегистрировали девять ДТП, в которых 15 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход;

— задержали 65 водителей с признаками опьянения;

— привлекли 93 водителя за выезд на полосу встречного водителя, и 221 – за нарушение правил перевозки детей.