Югорским автомобилистам напомнили о необходимости покупки огнетушителя

В ГУ МЧС по ХМАО напомнили автомобилистам о необходимости покупки огнетушителя. Сделать это следует сразу после приобретения машины. Огнетушитель должен быть объемом 2 литра, углекислотный или порошковый, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Там также рассказали, что делать, если автомобиль загорелся:

Остановиться и заглушить двигатель;

Вызвать пожарно-спасательную службу по телефонам 101 или 112;

Воспользоваться огнетушителем.

Если пожар принял угрожающий масштаб, отойти на безопасное расстояние и ждать пожарно-спасательную службу.

На территории ХМАО ежегодно происходит от 300 до 400 возгораний транспортных средств. Чаще всего пожары происходят из-за неисправности топливной системы и электропроводки.