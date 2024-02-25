Югорчанин лишился денег и задолжал банку после звонка лжебанкира

В Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. От действий аферистов пострадал 57-летний местный житель. В общей сложности он перевел мошенникам 3 млн рублей, сообщает пресс-служба ОМВД по Нефтеюганскому району.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что неизвестные люди пытаются списать деньги с его счетов. Мошенник убедил югорчанина перевести деньги на «безопасный счет» и дальше следовать его инструкциям.

«Заявитель произвел все действия по указанию лжепредставителя банка и перевел на счет денежные средства в сумме около трех миллионов рублей, из которых один миллион рублей заемные», - рассказали в пресс-службе.