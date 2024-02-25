В ХМАО санврачи провели за год свыше 1 600 проверок магазинов

Специалисты Управления Роспотребнадзора по ХМАО в 2023 году провели свыше 1600 проверок в продуктовых магазинах. Часть продукции санврачи изъяли и отправили на исследование, сообщает пресс-служба ведомства.

«За 2023 год проведено 1201 профилактическое и 428 контрольных мероприятий на объектах, осуществляющих производство и оборот пищевой продукции. В ходе 1049 мероприятий осуществлялся отбор и исследование пищевой продукции на качество и безопасность», - сказано в сообщении.

Суммарно санврачи провели 22 417 лабораторных исследований пищевой продукции на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические, микробиологические показатели, содержание ГМО, антибиотиков и радиоактивных веществ. Результаты 2,8% исследований не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. В результате из оборота изъяли 55 партий пищевых продуктов и продовольственного сырья массой 1 253,9кг.