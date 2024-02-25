Медики из Петербурга помогли спасти новорожденную югорчанку весом 550 граммов

Врачи Югры и Санкт-Петербурга спасли новорожденную девочку весом 550 граммов. Историю спасения рассказал телеграм-канал окружного правительства.

Девочка родилась раньше срока и весила чуть больше полкилограмма. Медики окружной клинической больницы обнаружили хирургическую патологию и отправили младенца в Сургутский Центр охраны материнства и детства. Неонатальные хирурги сделали операцию на сердце и кишечнике, но в дальнейшем у девочки выявили болезнь глаз, которая могла привести к слепоте. Офтальмологи провели необходимую операцию, болезнь стала отступать, но регресс оказался недостаточным.

«Мы перевели пациентку в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет для витреоретинального хирургического лечения III этапа. Данный метод является одним из самых эффективных в лечении патологий стекловидного тела и сетчатки, которые ранее относились к неизлечимым заболеваниям. Мы организовали санитарный борт для госпитализации малышки», — рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Медики из Санкт-Петербурга успешно провели операцию и сохранили зрение девочке. Сейчас она находится дома и проходит реабилитацию.